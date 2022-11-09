Туктамышева перед Гран-при России два раза подряд исполнила четверной тулуп на тренировке

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 25-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в соцсетях видео, на котором два раз подряд исполняет на тренировке четверной тулуп.

Туктамышева выступит на четвёртом этапе серии Гран-при России, который пройдёт в Москве 12 и 13 ноября. Показывая новые программы на контрольных прокатах, ученица Алексея Мишина включила в них только коронный элемент ультра-си – аксель в 3,5 оборота.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.