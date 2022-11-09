Туктамышева перед Гран-при России два раза подряд исполнила четверной тулуп на тренировке
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 25-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в соцсетях видео, на котором два раз подряд исполняет на тренировке четверной тулуп.
Туктамышева выступит на четвёртом этапе серии Гран-при России, который пройдёт в Москве 12 и 13 ноября. Показывая новые программы на контрольных прокатах, ученица Алексея Мишина включила в них только коронный элемент ультра-си – аксель в 3,5 оборота.
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