Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на юниорском Гран-при России в Москве

На четвёртом этапе юниорской серии Гран-при России в Москве юноши завершили выступление в короткой программе. Лидерство уверенно захватил воспитанник группы Этери Тутберидзе москвич Арсений Федотов. Второе и третье места занимают петербургские фигуристы Фёдор Зонов и Арсений Димитриев.

Девять из 17 участников включили в прокат элемент ультра-си – аксель в 3,5 оборота.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при России. 4-й этап. Москва

Юноши. Короткая программа

1. Арсений Федотов (Москва, «Хрустальный») – 87,17.

2. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург, СШОР) – 81,90.

3. Арсений Димитриев (Санкт-Петербург, СШОР) – 80,19.

4. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 79,99.

5. Иван Конихин (Удмуртская Республика) – 71,98.

6. Александр Голубев (Нижегородская область) – 71,69.

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