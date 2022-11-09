Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на юниорском Гран-при России в Москве

На четвёртом этапе юниорской серии Гран-при России в Москве юноши завершили выступление в короткой программе. Лидерство уверенно захватил воспитанник группы Этери Тутберидзе москвич Арсений Федотов. Второе и третье места занимают петербургские фигуристы Фёдор Зонов и Арсений Димитриев.
Девять из 17 участников включили в прокат элемент ультра-си – аксель в 3,5 оборота.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при России. 4-й этап. Москва
Юноши. Короткая программа
1. Арсений Федотов (Москва, «Хрустальный») – 87,17.
2. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург, СШОР) – 81,90.
3. Арсений Димитриев (Санкт-Петербург, СШОР) – 80,19.
4. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 79,99.
5. Иван Конихин (Удмуртская Республика) – 71,98.
6. Александр Голубев (Нижегородская область) – 71,69.
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