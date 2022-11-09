Лайшев: Щербакова сама решит, когда ей освобождать место

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова самостоятельно примет решение о завершении карьеры, ориентируясь на своё состояние, а не на чужое мнение.

Ранее хореограф «Ледникового периода», чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский заявил, что Щербаковой, которая пропускает первую половину сезона, восстанавливаясь после операции на колене, стоит окончательно «освободить место» и уйти в шоу. Сейчас Анна работает ведущей «Ледникового периода».

«Я думаю, что Аня сама решит, когда ей освобождать место, по своему состоянию и самочувствию. Обойдётся без чужих советов. Отчасти Аня уже восстановилась после травмы и выступит с гала-номером на Кубке Московского спорта по фигурному катанию. На её перспективы я смотрю с самым позитивным настроем. Для успеха у Ани есть всё: красота, грация, обаяние. Может, даже больше, чем у кого бы то ни было на сегодняшний день.

Мои пожелания ей только самые самые добрые. Я вспоминаю, как мы с Аней ездили по открытым дворам в новых районах Москвы в мороз. Она выступала с показательными номерами за пропаганду здорового образа жизни. Мы делали предновогодние праздники. С нами была ещё Саша Трусова. Я даже предположить не мог, что Аня когда нибудь сможет стать олимпийской чемпионкой. Я ей очень благодарен и желаю всего самого замечательного», — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».

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