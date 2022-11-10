Елена Ильиных объяснила, почему рожала детей в Майами и в Дубае

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных рассказала, как случилось, что её дети появились на свет в Майами (США) и в Дубае (ОАЭ). У Ильиных и её возлюбленного, артиста балета Сергея Полунина, двое сыновей, которых назвали Мир и Дар.
«Дело в том, что первые роды приходились на зимнее время. И Сергей очень заботливо всё спланировал. Рассуждал так: в Москве зимой холодно, пришлось бы как-то одеваться с этим животом, да и гулять с коляской было бы проблемно. Вот мы и приняли решение буквально за три месяца до родов уехать в Майами. Наш старший сын Мир появился там.
А вот Дар совершенно незапланированно родился в Дубае, где мы ждали американскую визу. Помню, я начала сильно дёргаться по поводу собственного состояния, а Серёжа меня успокаивал: «Потерпи ещё чуточку, ты же спортсменка. Получим визу и сразу улетим». Вот и дотерпели… Получилось, что оба ребёнка в январе родились. И оба — в тёплых странах. Но второй раз всё было страшнее», — цитирует Ильиных «RT на русском».
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