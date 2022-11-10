Боброва — о канадке, вышедшей в финал Гран-при: мне бы иметь такую физику в 40 лет!

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением о канадке Динне Стеллато-Дудек, которая в 40 лет вышла в финал Гран-при в парном катании.
«Хочется отдать должное Динне Стеллато-Дудек — это партнёрша в канадской паре. Мне бы иметь такую физику в сорок лет! Понятное дело, что двойные прыжки. С тройных выбросов она улетела дважды и, если не ошибаюсь, с риттбергера чуть не убилась. Но форма хорошая, четыре минуты доезжает.
Хочу объяснить: физика очень сильно влияет на то, как ты катаешься. Потому что в сорок лет очень сложно доезжать произвольную программу, тем более в парном катании. Четыре минуты показательного — не то, а когда у тебя есть определённый набор элементов с прыжками, вращениями, покрытием всей площадки на полной скорости… Просто браво», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».
Смотрите подкаст «Ход коньком» на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.
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