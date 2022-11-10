Журанков высказался о возможном переходе Яметовой к Тутберидзе

Комментатор Андрей Журанков порассуждал о возможном будущем российской фигуристки Вероники Яметовой, которая стала второй на этапе Гран-при России в Казани, уступив лишь Камиле Валиевой.

«Все сейчас говорят, что ей нужно менять тренера. Был уже просмотр у Тутберидзе перед олимпийским сезоном. Вроде как они друг другу понравились, но это было полтора года назад. Сейчас прыжки есть, техника есть. Нужно отметить, что её тренер Елена Левковец — первый тренер Юлии Липницкой. Это одна школа, один лёд, Екатеринбург. Левковец действительно показывает, что они умеют ставить технику, умеют закладывать отличную базу.

Сейчас на эту основу положена очень крутая короткая программа, произвольная так не смотрится — но, значит, в следующих сезонах будут искать что-то другое. Но если девочка с головой, а она с головой – из того, что мы видим и слышим, значит, она тоже будет пробовать себя, искать что-то новое. Мне кажется, что сейчас так выстрелить и поменять тренера — это может быть ошибкой. Она может попасть под переделку, изменение техники. Не говорю даже о Тутберидзе, а о смене тренера в общем», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

Смотрите подкаст «Ход коньком» на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.

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