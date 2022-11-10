«Счастливая булочка». Наталья Забияко показала свежее фото с Дарьей Касаткиной

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новую запись в своих социальных сетях. На снимке Забияко изображена с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Напомним, Касаткина не вышла из группы на Итоговом турнире WTA, который состоялся на минувшей неделе. Победу одержала француженка Каролин Гарсия, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

«Счастливая булочка», — подписала фотографию Забияко.

Фото: из личного архива натальи забияко

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