14-летняя ученица Плющенко Вероника Жилина победила на 4-м этапе юниорского ГП России

14-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, одержала победу на четвёртом этапе юниорского Гран-при России. Турнир проходит в Москве.
В произвольной программе Жилина заработала 142,43 балла; общая сумма по итогам двух прокатов составила 221,14 балла.
Второе место заняла Любовь Рубцова. Третьей стала Лидия Плескачёва.
Гран-при России. Юниоры. Четвёртый этап. Девушки (топ-5)
1. Вероника Жилина — 221,14
2. Любовь Рубцова — 195,46
3. Лидия Плескачёва — 192,16
4. Милана Лебедева — 188,61
5. Алиса Юрова — 184,95
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