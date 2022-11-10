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Московские звезды. Юниоры: День 3
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14-летняя ученица Плющенко Вероника Жилина победила на 4-м этапе юниорского ГП России

14-летняя ученица Плющенко Вероника Жилина победила на 4-м этапе юниорского ГП России
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14-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, одержала победу на четвёртом этапе юниорского Гран-при России. Турнир проходит в Москве.

В произвольной программе Жилина заработала 142,43 балла; общая сумма по итогам двух прокатов составила 221,14 балла.

Второе место заняла Любовь Рубцова. Третьей стала Лидия Плескачёва.

Гран-при России. Юниоры. Четвёртый этап. Девушки (топ-5)
1. Вероника Жилина — 221,14
2. Любовь Рубцова — 195,46
3. Лидия Плескачёва — 192,16
4. Милана Лебедева — 188,61
5. Алиса Юрова — 184,95

Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 4, Москва
Девушки. Произвольная программа
10 ноября 2022, четверг. 13:45 МСК
Окончено
1
Вероника Жилина
Москва
221.14
2
Любовь Рубцова
Москва
195.46
3
Лидия Плескачёва
Москва
192.16

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