Вероника Жилина прокомментировала победу на 4-м этапе юниорского ГП России в Москве

14-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, которая одержала победу на четвёртом этапе юниорского Гран-при России, прокомментировала свой успех. Турнир проходит в Москве.

«Сегодня у меня не всё получилось. У меня немного болела нога, но ничего серьёзного нет. Будем работать дальше и совершенствоваться с каждым стартом. Что случилось с акселем? Я зажалась во время прыжка, нужно было просто свободнее идти на него, а не думать, получится — не получится. Второй четверной? Его нужно просто больше накатывать в программе, сил на него хватает.

Я стараюсь ни с кем не соревноваться, только сама с собой. Буду стараться с каждым стартом лучше катать произвольную программу. Я ни за кем не смотрю, и мне неважно, как соперницы откатали.

Над чем работала после этапа в Сочи? Над тройным акселем в короткой программе, в произвольной тоже. Четверные в связках катали: не один прыжок сделали, отдохнули, а потом ещё заехали, а сразу же первый прыжок — заход — второй прыжок.

Две победы? Я рада, что выиграла эти два этапа, но по баллам второй этап можно было и лучше. На какие баллы ориентируюсь? Мне главное не баллы, а прокат хороший. На что потрачу призовые? Буду копить», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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