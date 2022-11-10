Евгений Плющенко отреагировал на победу 14-летней ученицы на этапе юниорского ГП России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал победу 14-летней Вероники Жилиной, которая занимается в его академии «Ангелы Плющенко», на четвёртом этапе юниорского Гран-при России в Москве.

«Насколько доволен прогрессом Жилиной? Недоволен, конечно, а чему доволен? По тройному акселю недоволен. Но на это есть причины — она немножко травмировалась. Сегодня потренировались и ни с того ни с сего с ахиллом проблемы. Ну, может быть, перегруз. Возраст… Четверные, три с половиной — объём. Поэтому сейчас посмотрим немножечко, передышим, отдохнём, восстановимся. Вот с акселем сегодня у нас… Даже ничего страшного, но тулуп — левая немножко подвела ее сегодня, страховалась.

Дам ли паузу перед прыжковым турниром? Там достаточно времени. Завтра у Вероники выходной, послезавтра она выступает у меня на шоу с короткой программой», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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