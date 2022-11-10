Евгений Плющенко отреагировал на победу 14-летней ученицы на этапе юниорского ГП России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал победу 14-летней Вероники Жилиной, которая занимается в его академии «Ангелы Плющенко», на четвёртом этапе юниорского Гран-при России в Москве.
«Насколько доволен прогрессом Жилиной? Недоволен, конечно, а чему доволен? По тройному акселю недоволен. Но на это есть причины — она немножко травмировалась. Сегодня потренировались и ни с того ни с сего с ахиллом проблемы. Ну, может быть, перегруз. Возраст… Четверные, три с половиной — объём. Поэтому сейчас посмотрим немножечко, передышим, отдохнём, восстановимся. Вот с акселем сегодня у нас… Даже ничего страшного, но тулуп — левая немножко подвела ее сегодня, страховалась.
Дам ли паузу перед прыжковым турниром? Там достаточно времени. Завтра у Вероники выходной, послезавтра она выступает у меня на шоу с короткой программой», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 10 ноября 2022
-
17:32
-
17:27
-
17:17
-
17:11
-
16:52
-
16:37
-
16:26
-
14:24
-
13:11
-
12:55
-
12:20
-
11:45
-
11:10
-
10:35
-
10:16
-
10:00
-
09:25
-
09:01
-
09:00
-
08:01
- 9 ноября 2022
-
23:46
-
22:12
-
21:46
-
21:32
-
21:18
-
21:09
-
20:58
-
20:44
-
20:07
-
19:47
-
19:29
-
19:16
-
18:07
-
17:17
-
15:01