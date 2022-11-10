13-летний фигурист ЦСКА отрабатывает четверной аксель и пятерной тулуп на полу

Группа тренера ЦСКА Сергея Давыдова опубликовала в соцсетях видео, на котором 13-летний фигурист Лев Лазарев работает на полу над четверным акселем и пятерным тулупом.

В сезоне-2022/2023 Лазарев уверенно выиграл второй этап юниорской серии Гран-при России в Сочи. По сумме двух программ Лазарев набрал 257,50 балла, опередив ближайшего преследователя более чем на 21 балл. На соревнованиях Лазарев исполнил тройной аксель в короткой и произвольной программах, а также четверные лутц и тулуп.

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