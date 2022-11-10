Фигурист Федотов из группы Тутберидзе выиграл этап юниорского Гран-при России в Москве

На четвёртом этапе юниорской серии Гран-при России в Москве завершились соревнования юношей. Уверенную победу одержал воспитанник группы Этери Тутберидзе москвич Арсений Федотов. Второе место занял Фёдор Зонов, на третью позицию благодаря стабильному выступлению на протяжении двух дней соревнований поднялся Семён Соловьёв.



Федотов в произвольной программе приземлил два четверных прыжка и два тройных акселя в каскадах.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при России. 4-й этап. Москва

Юноши

1. Арсений Федотов (Москва, «Хрустальный») – 261,17.

2. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург, СШОР) – 239,45.

3. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 220,65.

4. Арсений Димитриев (Санкт-Петербург, СШОР) – 220,27.

5. Максим Автушенко (Москва, «Ангелы Плющенко») – 212,93.

6. Никита Малютин (Москва, ЦСКА) – 202,60.

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