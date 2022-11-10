Ученик Этери Тутберидзе заявил, что хотел бы прыгнуть четверной аксель

13-летний фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, что работает над четверным флипом и хотел бы выучить четверной аксель, который пока исполняет на соревнованиях только представитель США Илья Малинин.

Федотов в сезоне-2022/2023 выиграл уже два юниорских этапа Гран-при России. Из элементов ультра-си он исполняет тройной аксель, а также четверные тулуп и сальхов.

«Конечно, когда-нибудь хотел бы прыгнуть четверной аксель. Но пока я его ещё не тренировал, это нужно очень много работать, больше, чем над другими четверными. Я стремлюсь во взрослые соревнования, сравниваю свои баллы с ними.

Я не очень доволен сегодняшним прокатом, планировал откатать лучше. Нет, ошибки не от отсутствия конкуренции, просто не всегда можно идеально катать. Перед этим этапом работал над новым четверным флипом и нарабатывал свою программу. Несколько раз флип сделал, пока не знаю, когда вставлю его в программу, но планирую ещё один четверной в этом сезоне, у Сергея Викторовича Дудакова, конечно, были замечания по прокату, он сказал, что надо исправить», — приводит слова Федотова ТАСС.

На четвёртом этапе юниорского Гран-при России в Москве Федотов чисто исполнил четверной сальхов, недокрутил четверной тулуп и сделал два тройных акселя в каскадах.

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