Тарасова: надеюсь, Жилина не вырастет ещё на метр и не поправится на 30 кг

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на уверенную победу 14-летней воспитанницы академии «Ангелы Плющенко» Вероники Жилиной на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при России.
Жилина выиграла у соперниц более 25 баллов. В произвольной программе Вероника сделала два четверных прыжка.
«Надеюсь, что так будет и дальше. Захочет, ко взрослым её поставят, захочет — к юниорам. Она может выступать и там и там. Надеюсь, что она по-человечески оформится, не вырастет ещё на метр и не поправится на 30 кг.
Я с Плющенко разговаривала. Очень рада, что он становится большим тренером», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
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