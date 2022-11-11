Евгения Медведева показала фото в байкерском стиле

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева показала новый яркий образ.

Спортсменка опубликовала фотографии в одежде байкерского стиля, держа в руках мотоциклетный шлем.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако в соревнованиях так и не выступала. Фигуристка работает на телевидении, участвует в различных проектах, выступает в ледовых шоу.

Недавно шоу «Ледниковый период» неожиданно покинул партнёр Медведевой – блогер Даня Милохин. В ближайших выпусках Евгения дебютирует в паре с актёром Фёдором Федотовым.