Букин целовал Михееву, Загитова вела «Ледниковый» с длинной косой. Фото с ледового шоу

В Москве прошли съёмки нового выпуска знаменитого ледового шоу «Ледниковый период».



Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух подтвердил, что новым партнёром двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой стал актёр Фёдор Федотов.



«У Жени и Фёдора никак не совпадали графики. Я благодарен продюсерам проекта, в котором снимается актёр, за то, что они пошли нам навстречу. Фёдор снимается в очень знаковом фильме. График съёмок у него тяжелейший, но нам удалось найти консенсус. Мы тренируемся ночами, потому что днём это невозможно. Но главное, что мы работаем. Это была тяжелейшая неделя, но мы не сдались.



С точки зрения регламента остаются ли у Жени шансы выиграть? Мы всё понимаем, поэтому мы решили, что в одной из передач, так как произошло отставание, Женя с Фёдором исполнят не один, а два танца, чтобы зрители и судьи оценили. Один будет на заданную тему, а другой на ту тему, которую пропустили. Всё будет оценено наравне со всеми. Такое мы нашли решение, чтобы Женя выступала не вне конкурса, а продолжала свою соревновательную борьбу. Так как это произошло ровно на Рубиконе после командного турнира, мы сделаем всё возможное, чтобы у Жени было точно такое же количество программ, как и у всех участников», — приводит слова Авербуха Sport24.

Лучшие фото с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.