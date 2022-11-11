«Вангуют». Евгений Плющенко показал фото Трусовой, Кондратюка и 9-летнего сына Саши

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Он выложил фотографию, на которой изображены серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова, олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк и девятилетний Саша Плющенко, сын Евгения. Снимок сделан в рамках шоу Плющенко.
«Молодёжь вангует», — подписал фотографию Евгений Плющенко.
Фото: из личного архива евгения плющенко
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