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«Вангуют». Евгений Плющенко показал фото Трусовой, Кондратюка и 9-летнего сына Саши

«Вангуют». Евгений Плющенко показал фото Трусовой, Кондратюка и 9-летнего сына Саши
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Он выложил фотографию, на которой изображены серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова, олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк и девятилетний Саша Плющенко, сын Евгения. Снимок сделан в рамках шоу Плющенко.

«Молодёжь вангует», — подписал фотографию Евгений Плющенко.

Фото: из личного архива евгения плющенко

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