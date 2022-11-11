Алина Загитова выложила фотографии со съёмок передачи «Доброе утро» на Первом канале

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка показала снимки, сделанные в рамках съёмок телепередачи «Доброе утро», которая выходит на Первом канале.

«Доброе утро! Фраза, которую мы говорим друг другу каждый день.

Сколько раз за завтраком я смотрела программу «Доброе утро», собираясь на тренировку, в школу или в институт. А сегодня снова оказалась по ту сторону экрана. Там прикольно! Только угадайте, во сколько пришлось сегодня встать?» — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива алины загитовой

Фото: из личного архива алины загитовой

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