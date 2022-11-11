Федерация фигурного катания Грузии подтвердила уход Квителашвили из группы Тутберидзе

Представитель Федерации фигурного катания Грузии Мелитта Тагаури подтвердила, что Морис Квителашвили покинул группу Этери Тутберидзе и будет тренироваться у итальянского тренера Лоренцо Магри.
«Да, Морис сейчас тренируется в Италии у Магри. О причинах, по которым он ушёл от Тутберидзе, он расскажет сам в микст-зоне, когда его об этом спросят. Но ему никто не рекомендовал сменить клуб на нероссийский для участия в международных стартах. Ника Егадзе (грузинский фигурист, работающий в Москве в группе Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») сейчас выступает на международных соревнованиях, только что во Франции выступал за «Хрустальный». Никаких проблем с этим нет», — рассказала Тагаури в интервью «РИА Новости Спорт».
Морис Квителашвили выступает за Грузию с 2016 года. Ранее он выступал за Россию. Он является бронзовым призёром чемпионата Европы 2020 года, победителем этапа Гран-при Rostelecom Cup 2021 года и победителем Кубка России среди взрослых 2014 года.
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