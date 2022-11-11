Канадский композитор отметил выступление танцоров-юниоров на Гран-при России

Канадский композитор и пианист Жан-Мишель Бле в своих соцсетях отметил выступление российского танцевального дуэта Анна Щербакова / Егор Гончаров. Ученики Екатерины Рублёвой и Ивана Шефера стали победителями этапа юниорской серии Гран-при России, который проходил в Сочи. Московский дуэт из школы «Сокольники» выступал под одну из самых известных композиций Бле «Passepied». По сумме двух танцев Щербакова и Гончаров получили от судей 173,46 балла.

Фото: Из соцсетей Жан-Мишеля Бле

Музыка Бле — это идеальный баланс между классической музыкой и синтезированным звуком. 16-летняя Щербакова и 18-летний Гончаров в текущем сезоне также выиграли Открытое первенство Москвы.

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