Мишина рассказала, сколько четверных запланировал Семененко на Гран-при России в Москве

Тренер Татьяна Мишина рассказала, сколько четверных прыжков собирается исполнить её ученик Евгений Семененко на четвёртом этапе Гран-при России, который пройдёт в Москве 12–13 ноября.

На предсезонном сборе в Куршевеле у Семененко случился рецидив травмы колена. Евгений принял участие в сентябрьских контрольных прокатах сборной России, не исполняя в программах четверных прыжков. После этого Семененко в соревнованиях не стартовал.

«Посмотрим, как будет, уезжал с хорошим настроем. Готовность, конечно, не стопроцентная, но уже хотелось начать, чтобы не получилось, что совсем на последних этапах выступал, поэтому уже решили, что будет стартовать сейчас. Четверные, конечно, будут, в короткой — два, в произвольной — как будет видно по ситуации, как будет риттбергер получаться, где-то три-четыре четверных стоят в программе», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Соперниками Семененко в Москве станут Михаил Коляда, Петр Гуменник, Петр Дубовицкий, Макар Игнатов, Александр Поветкин, Егор Рухин, Михаил Терновский и Илья Яблоков.

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