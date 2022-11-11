Мишина рассказала, сколько четверных запланировал Семененко на Гран-при России в Москве

Тренер Татьяна Мишина рассказала, сколько четверных прыжков собирается исполнить её ученик Евгений Семененко на четвёртом этапе Гран-при России, который пройдёт в Москве 12–13 ноября.
На предсезонном сборе в Куршевеле у Семененко случился рецидив травмы колена. Евгений принял участие в сентябрьских контрольных прокатах сборной России, не исполняя в программах четверных прыжков. После этого Семененко в соревнованиях не стартовал.
«Посмотрим, как будет, уезжал с хорошим настроем. Готовность, конечно, не стопроцентная, но уже хотелось начать, чтобы не получилось, что совсем на последних этапах выступал, поэтому уже решили, что будет стартовать сейчас. Четверные, конечно, будут, в короткой — два, в произвольной — как будет видно по ситуации, как будет риттбергер получаться, где-то три-четыре четверных стоят в программе», — приводит слова Мишиной ТАСС.
Соперниками Семененко в Москве станут Михаил Коляда, Петр Гуменник, Петр Дубовицкий, Макар Игнатов, Александр Поветкин, Егор Рухин, Михаил Терновский и Илья Яблоков.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 11 ноября 2022
-
19:26
-
19:09
-
18:38
-
18:23
-
17:28
-
16:11
-
15:32
-
13:55
-
13:50
-
13:43
-
13:16
-
12:18
-
11:50
-
10:25
-
10:01
-
09:40
-
07:52
-
00:51
- 10 ноября 2022
-
21:20
-
21:05
-
19:34
-
19:14
-
18:53
-
18:15
-
17:32
-
17:27
-
17:17
-
17:11
-
16:52
-
16:37
-
16:26
-
14:24
-
13:11
-
12:55
-
12:20