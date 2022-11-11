Авербух: Дзюба в «Ледниковом периоде» смотрелся бы хорошо

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер телевизионного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух объяснил, почему российский футболист Артём Дзюба хорошо смотрелся бы в его проекте.

«У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычёв. Участие Артёма поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Ещё у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков. Думаю, Артём Дзюба действительно в «Ледниковом периоде» смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый», — приводит слова Авербуха ТАСС.

7 ноября стало известно о расторжении контракта между Дзюбой и турецкой командой «Адана Демирспор», за которую россиянин выступал с августа.