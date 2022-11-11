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Фигуристка Серафима Саханович стала тренером. У неё уже есть ученики

Фигуристка Серафима Саханович стала тренером. У неё уже есть ученики
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Двукратный серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров в женском одиночном катании 22-летняя российская фигуристка Серафима Саханович рассказала, чего хочет добиться в тренерской карьере.

Саханович завершила карьеру в 2020 году и сейчас работает тренером в группе Анны Царёвой. На четвёртый этап юниорского Гран-при России в Москве Серафима выводила одиночника Фёдора Малова.

«Как таковой цели нет. Есть шажочки. Сделали сейчас вот это — завтра сделаем вот это. По чуть-чуть. Да и я ни в коем случае не хочу сказать, что я какой-то гениальный тренер или даже просто хороший тренер. Я пока просто учусь. Нащупываю, не всё пока понимаю. Езжу по соревнованиям, набираюсь опыта. Я в спорте прыгала по ощущениям, а не по тому, что я знала, как надо прыгать. Поэтому нужно заново во всём разбираться — что, куда и как», — приводит слова Саханович «РИА Новости Спорт».

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