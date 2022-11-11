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«Очень хороший мальчик». Тарасова — о победе Федотова на этапе юниорского Гран-при России

«Очень хороший мальчик». Тарасова — о победе Федотова на этапе юниорского Гран-при России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление 13-летнего Арсения Федотова, тренирующегося в группе Этери Тутберидзе, на четвёртом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

Федотов выиграл этап, набрав по сумме двух программ 261,17 балла. Федотов чисто исполнил четверной сальхов, недокрутил четверной тулуп и сделал два тройных акселя в каскадах. Ранее он одержал победу на первом этапе Гран-при России среди юниоров.

«Очень хорошо выступил, очень хороший мальчик. У Этери Георгиевны плохие не тренируются. Будет ли он вставлять четверной флип в программы в этом году? Это надо у Этери Георгиевны спросить, а не у меня, если он учит, значит, выучит», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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