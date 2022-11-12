Опубликован порядок выхода на лёд фигуристов в первый день 4-го этапа Гран-при России

Определился порядок выхода участников на лёд в первый день четвёртого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию, который стартует в Москве.

Начало — в 13:30 мск. Танцы на льду, ритм-танец

1. Софья Карташова/Илья Карпов

2. Влада Павленина/Александр Алексанян

3. Александра Прокопец/Александр Васькович

4. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано

5. Софья Тютюнина/Андрей Багин

6. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

7. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол.

Начало — в 15:00 мск. Женщины, короткая программа

1. Ангелина Козырева

2. Анастасия Зинина

3. Мария Парамонова

4. Екатерина Анисимова

5. Виктория Дорошевская

6. Мария Реброва

7. Софья Акатьева

8. Анна Ромасюк

9. Арина Онищенко

10. Елизавета Туктамышева

11. Софья Муравьёва

12. Агнета Латушкина.

Начало — в 16:45. Пары, короткая программа

1. Виктория Васильева/Роман Запорожец

2. Варвара Черемных/Даниил Бутенко

3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков

4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

6. Карина Акопова/Никита Рахманин.

Начало — в 18:20 мск. Мужчины, короткая программа

1. Егор Рухин

2. Пётр Дубовицкий

3. Михаил Терновский

4. Александр Поветкин

5. Евгений Семененко

6. Макар Игнатов

7. Петр Гуменник

8. Михаил Коляда

9. Илья Яблоков.

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