Илья Авербух прокомментировал свой тренерский дебют в фигурном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер телевизионного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух поделился эмоциями от своего дебюта в качестве тренера.
«Каких-то сравнений нет, конечно, каждый раз только кажется, что сложнее тренировать, чем выступать, когда только начинаешь условный тренерский путь. Я помогаю и курирую пару Александры Шинкаренко и Владислава Михайлова. Это первый сезон, когда мы с Еленой Масленниковой окунулись в спортивный мир танцев на льду.
Меня радует, что в ходе сезона Шинкаренко и Михайлов серьёзно прогрессируют от старта к старту, на этом московском этапе они уже прибавили два-три балла по сравнению с результатом этапа в Сочи. Конечно, работы предстоит очень много, пока вход для всех в эту историю сложный, работа ведётся очень большая, идёт становление группы, ещё раз хочу сказать, что старшим тренером является Елена Масленникова, я больше выступаю куратором», — цитирует Авербуха ТАСС.
- 12 ноября 2022
-
11:59
-
11:35
-
11:28
-
09:46
-
00:14
- 11 ноября 2022
-
22:46
-
21:55
-
21:36
-
19:58
-
19:26
-
19:09
-
18:38
-
18:23
-
17:28
-
16:11
-
15:32
-
13:55
-
13:50
-
13:43
-
13:16
-
12:18
-
11:50
-
10:25
-
10:01
-
09:40
-
07:52
-
00:51
- 10 ноября 2022
-
21:20
-
21:05
-
19:34
-
19:14
-
18:53
-
18:15
-
17:32
-
17:27