Илья Авербух прокомментировал свой тренерский дебют в фигурном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер телевизионного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух поделился эмоциями от своего дебюта в качестве тренера.

«Каких-то сравнений нет, конечно, каждый раз только кажется, что сложнее тренировать, чем выступать, когда только начинаешь условный тренерский путь. Я помогаю и курирую пару Александры Шинкаренко и Владислава Михайлова. Это первый сезон, когда мы с Еленой Масленниковой окунулись в спортивный мир танцев на льду.



Меня радует, что в ходе сезона Шинкаренко и Михайлов серьёзно прогрессируют от старта к старту, на этом московском этапе они уже прибавили два-три балла по сравнению с результатом этапа в Сочи. Конечно, работы предстоит очень много, пока вход для всех в эту историю сложный, работа ведётся очень большая, идёт становление группы, ещё раз хочу сказать, что старшим тренером является Елена Масленникова, я больше выступаю куратором», — цитирует Авербуха ТАСС.