Косторная: не собираюсь завершать карьеру, у меня хорошая комплекция для фигурного катания

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная поделилась мыслями о конкуренции в женском одиночном фигурном катании.

«Конкуренция всегда даёт толчок к развитию. В России у женского фигурного катания колоссальные успехи, идёт движение, даже можно сказать реформаторское. Всегда приятно, когда догоняют тебя, а не ты. Но это, соответственно, уменьшает жизненный цикл спортсмена. Ты только-только начал выступать, а уже и пора заканчивать… Сложность многих элементов не позволяет делать их в более старшем возрасте. Я пока не собираюсь заканчивать карьеру, у меня хорошая комплекция для фигурного катания.

Рост 155 см, вес 45 кг. Но соревновательный вес меньше — около 42 кг. Надо будет похудеть до этого веса и держать его», — приводит слова Косторной «Слобода».