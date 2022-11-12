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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
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18:20 Мск
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Туктамышева заявила триксель в КП на 4-м этапе Гран-при, у Зининой — высочайшая сложность

Туктамышева заявила триксель в КП на 4-м этапе Гран-при, у Зининой — высочайшая сложность
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Стало известно, какой контент заявили фигуристки на короткую программу в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России, который стартует в Москве.

Примечательно, что тройной аксель в КП планируют исполнить лишь четыре фигуристки – Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Софья Муравьёва и Анастасия Зинина.

В прыжковый контент Туктамышевой также вошли тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп.

Интересно, что Зинина второй в истории (после Софьи Самоделкиной) пойдёт на самую большую доступную сложность в КП. Помимо трикселя, она исполнит тройной флип и тройной лутц – тройной риттбергер. Самоделкиной ранее не удалось откатать программу чисто.

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