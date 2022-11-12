Косторная: по ходу сезона приходится где-то есть без хлеба, где-то без 10-й кружки чая

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как поддерживает себя в оптимальной физической форме.
«Держать вес не сложно, а вот похудеть иногда бывает трудно. Сейчас я практически себя не ограничиваю в еде, ем почти всё в разумных количествах. В соревновательный период уже приходится где-то есть без хлеба, где-то обойтись без шоколадки, без 10-й кружки чая (смеётся). Но это всё равно не такие уж жёсткие рамки. На соревнованиях у тебя какое-то дёрганое состояние, и в этой суете не всегда даже успеваешь поесть…» — приводит слова Косторной «Слобода».
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 12 ноября 2022
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:10
-
11:59
-
11:35
-
11:28
-
09:46
-
00:14
- 11 ноября 2022
-
22:46
-
21:55
-
21:36
-
19:58
-
19:26
-
19:09
-
18:38
-
18:23
-
17:28
-
16:11
-
15:32
-
13:55
-
13:50
-
13:43
-
13:16
-
12:18
-
11:50
-
10:25
-
10:01
-
09:40
-
07:52
-
00:51
- 10 ноября 2022
-
21:20
-
21:05
-
19:34
-
19:14