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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
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18:20 Мск
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Косторная: по ходу сезона приходится где-то есть без хлеба, где-то без 10-й кружки чая

Косторная: по ходу сезона приходится где-то есть без хлеба, где-то без 10-й кружки чая
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как поддерживает себя в оптимальной физической форме.

«Держать вес не сложно, а вот похудеть иногда бывает трудно. Сейчас я практически себя не ограничиваю в еде, ем почти всё в разумных количествах. В соревновательный период уже приходится где-то есть без хлеба, где-то обойтись без шоколадки, без 10-й кружки чая (смеётся). Но это всё равно не такие уж жёсткие рамки. На соревнованиях у тебя какое-то дёрганое состояние, и в этой суете не всегда даже успеваешь поесть…» — приводит слова Косторной «Слобода».

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