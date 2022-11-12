Лайшев: если футболисты узнают, сколько получают российские фигуристы, заплачут от зависти

Президент центра спорта и образования «Самбо 70» Ренат Лайшев привёл аргументы в пользу того, что фигурное катание в России популярнее футбола.
«Никаких споров быть не может, сейчас фигурное катание в России однозначно популярнее футбола. Я своим самбистам говорю: «Если я в выступлении упоминаю фамилию Тутберидзе — это автоматически добавляет несколько десятков тысяч аудитории». Вообще, тренер Тутберидзе и её подопечные — это настоящий конвейер, создание лучших в мире в таком максимально конкурентном виде спорта, как фигурное катание. А мы понимаем, что фигурное катание сейчас — уже не только спорт, а целое социальное явление, связанное с искусством. Сегодня на концерты ходит существенно меньше народа, чем на фигурное катание. Я уж не говорю о тех, кто смотрит его по телевидению или в интернете. Российское фигурное катание сейчас — это шедевр мирового искусства, я бы сравнил его с популярностью балета в Большом театре. Это уже бренд России в мире.
В том числе именно поэтому люди выбирают фигурное катание, а не футбол. Людям в наше непростое время хочется красоты, спокойствия и гармонии, а футбол — вид спорта, как бы это выразиться правильнее, нервный и беспокойный, в нём много негативных эмоций на публику. На фигурном катании люди получают наслаждение, да и вы сами видите, что на шоу, что на соревнованиях — залы переполнены, билетов просто не достать. А результаты, которые показывают наши фигуристы в последние годы, только подогревают ажиотаж.
Почему тогда футболисты получают больше фигуристов? Вам правду сказать? Если футболисты узнают, сколько получают ведущие российские фигуристы, то заплачут. В смысле не от смеха, а от зависти. Это как бы секрет, но такой секрет — Полишинеля, о котором все знают, но не говорят. Разумеется, речь идёт не о рядовых участниках чемпионата России по фигурному катанию, а о больших именах. И это ещё один показатель, почему фигурное катание популярнее футбола», — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».
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