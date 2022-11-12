Тютюнина и Багин оценили прокат на этапе Гран-при России

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин поделилась мыслями об этапе Гран-при России.
«Первый старт? Хорошо. Приятно, атмосферно. Несколько волнительно, но очень рады вернуться в новом составе на соревновательный лёд, всё очень здорово», — сказала Тютюнина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Багин: Справились не на сто процентов, конечно, но прокат неплохой был.
— Пришлось вам помучиться с травмами: сначала Софья вылетела, потом Андрей. Что случилось, так скатывались тяжело?
Багин: Да, боролись друг с другом (смеётся).
Тютюнина: У всех бывают травмы, это спорт, это нормально. Одно неловкое движение — и всё.
— Сейчас в порядке всё со здоровьем?
Багин: Да там ничего серьёзного не было.
Тютюнина: Вылечились, всё хорошо.
— Цель какую ставите на сезон?
Багин: Самую высокую, нужно к чемпионату России хорошо подготовиться.
Тютюнина: Сначала в Пермь поедем.
— Вчера Александр Вячеславович [Жулин] сказал, что доволен вашей вчерашней тренировкой. Сейчас успели с тренерами поговорить?
Тютюнина: Тренеры довольны.
Багин: Надеюсь, к следующему старту ещё улучшимся.
— Сильно травмы выбили из тренировочного ритма?
Багин: Пару недель потеряли, да.
Тютюнина: Мы достаточно быстро вошли в режим, плюс Александр Вячеславович назначил нам экспресс-подготовку.
— Как спецназовцев готовили?
Багин: Да (смеётся).
— Маленький разрыв между 1-м и 2-м местами пока. Психологически легче, что пока впереди?
Тютюнина: Не знаю, у кого сколько баллов.
Багин: Свои баллы больше интересуют.
Тютюнина: Рассчитывали на свой чистый прокат, показать, что мы умеем.
Багин: Эта программа была более сырая, чем произвольная.
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