Тютюнина и Багин оценили прокат на этапе Гран-при России

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин поделилась мыслями об этапе Гран-при России.

«Первый старт? Хорошо. Приятно, атмосферно. Несколько волнительно, но очень рады вернуться в новом составе на соревновательный лёд, всё очень здорово», — сказала Тютюнина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Багин: Справились не на сто процентов, конечно, но прокат неплохой был.



— Пришлось вам помучиться с травмами: сначала Софья вылетела, потом Андрей. Что случилось, так скатывались тяжело?

Багин: Да, боролись друг с другом (смеётся).

Тютюнина: У всех бывают травмы, это спорт, это нормально. Одно неловкое движение — и всё.



— Сейчас в порядке всё со здоровьем?

Багин: Да там ничего серьёзного не было.

Тютюнина: Вылечились, всё хорошо.



— Цель какую ставите на сезон?

Багин: Самую высокую, нужно к чемпионату России хорошо подготовиться.

Тютюнина: Сначала в Пермь поедем.



— Вчера Александр Вячеславович [Жулин] сказал, что доволен вашей вчерашней тренировкой. Сейчас успели с тренерами поговорить?

Тютюнина: Тренеры довольны.

Багин: Надеюсь, к следующему старту ещё улучшимся.



— Сильно травмы выбили из тренировочного ритма?

Багин: Пару недель потеряли, да.

Тютюнина: Мы достаточно быстро вошли в режим, плюс Александр Вячеславович назначил нам экспресс-подготовку.



— Как спецназовцев готовили?

Багин: Да (смеётся).



— Маленький разрыв между 1-м и 2-м местами пока. Психологически легче, что пока впереди?

Тютюнина: Не знаю, у кого сколько баллов.

Багин: Свои баллы больше интересуют.

Тютюнина: Рассчитывали на свой чистый прокат, показать, что мы умеем.

Багин: Эта программа была более сырая, чем произвольная.