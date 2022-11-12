Дарио Чиризано — об этапе Гран-при: в Москве веселее, чем в Сочи. Народ поближе

Российская пара Ирина Хавронина и Дарио Чиризано поделились эмоциями от выступления на этапе Гран-при России.

«Результат? Баллы понравились», — сказал Чиризано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Хавронина: В целом, да. Но мы сейчас не смотрим на них. Сейчас мы ориентируемся на свои ощущения. Пока мы сами не посмотрели прокат, не посмотрели свои ошибки. Самое важное, чтобы тренерам понравилось наше выступление. Каталось легче, свободнее, чем в Сочи.



Чиризано: Чуть веселее было, чем в Сочи. Народ конкретно поближе. Хороший лёд, хорошая арена. Немного длинная за счёт того, что она уже.



Хавронина: Как готовились после Сочи? Ошибки какие-то исправляли, но глобального плана не было. Стараемся катать на максимум, будем стараться увеличивать объём, скорость. Не мешают ли длинные серёжки? Я даже не замечаю их.