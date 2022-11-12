Миронова: в Санкт-Петербурге много катков, которые могли бы принять этап Гран-при России

Российский танцевальный дуэт из Санкт-Петербурга Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировал прокат ритм-танца на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Они получили от судей 71,30 балла и идут на четвёртом месте.
— Какие ощущения после проката?
Миронова: отлично, очень приятно выступать в Москве на новой арене. Атмосфера хорошая, всё понравилось. Нас предупреждали в начале сезона, что некоторые старты будут проходить на урезанных по размеру аренах, так что мы были готовы.
— Судейские оценки?
Устенко: рады, что растём от старта к старту, всегда есть над чем работать. Будем спрашивать, что нужно доделать, переделать, на что стоит обратить внимание. Оценки — всего лишь цифры. Главное — наши ощущения, а по ощущениям всё неплохо. Держим ли в уме призовые? Честно говоря, нет. Про призовые знаем, но, опять же, цели другие.
Миронова: призовые — приятный бонус за проделанную работу, но её нужно делать вне зависимости от призовых. Работа есть работа, результат есть результат.
— Обидно ли, что нет этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге?
Миронова: не знаем.
Устенко: это же не от нас зависит. На всё всегда есть причины.
Миронова: думаю, в скором времени этот вопрос будет подниматься, потому что у нас городе много хороших катков, которые могли бы принять эти соревнования.
Устенко: в скором времени мы будем ждать вас в гости и отвечать на ваши вопросы. Надеюсь на это.
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