Миронова: в Санкт-Петербурге много катков, которые могли бы принять этап Гран-при России

Российский танцевальный дуэт из Санкт-Петербурга Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировал прокат ритм-танца на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Они получили от судей 71,30 балла и идут на четвёртом месте.

— Какие ощущения после проката?

Миронова: отлично, очень приятно выступать в Москве на новой арене. Атмосфера хорошая, всё понравилось. Нас предупреждали в начале сезона, что некоторые старты будут проходить на урезанных по размеру аренах, так что мы были готовы.

— Судейские оценки?

Устенко: рады, что растём от старта к старту, всегда есть над чем работать. Будем спрашивать, что нужно доделать, переделать, на что стоит обратить внимание. Оценки — всего лишь цифры. Главное — наши ощущения, а по ощущениям всё неплохо. Держим ли в уме призовые? Честно говоря, нет. Про призовые знаем, но, опять же, цели другие.

Миронова: призовые — приятный бонус за проделанную работу, но её нужно делать вне зависимости от призовых. Работа есть работа, результат есть результат.

— Обидно ли, что нет этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге?

Миронова: не знаем.

Устенко: это же не от нас зависит. На всё всегда есть причины.

Миронова: думаю, в скором времени этот вопрос будет подниматься, потому что у нас городе много хороших катков, которые могли бы принять эти соревнования.

Устенко: в скором времени мы будем ждать вас в гости и отвечать на ваши вопросы. Надеюсь на это.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.