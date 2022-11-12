Акатьева: не помню, чтоб получала столько баллов, судьи оценили, это приятно

Российская фигуристка Софья Акатьева высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при России в Москве. Её общая оценка составила 83,39 балла.

«Очень понравилось выступать сегодня. Я каталась первая, сразу после разминки пошла. Волнение было несильное. Оставалось максимально успокоиться, чтоб были мягкие ноги, получилось максимально раскрыть образ и всё сделать чисто.



Чувствую ли прогресс по сравнению с прошлым этапом? Да, мы работали над акселем, в последнюю неделю он у меня уже стабильно получался. Главное было не волноваться, не переживать и сделать то, что я делаю на тренировках. Сегодня получилось максимально успокоиться. В принципе, я довольна.



Как правильно себя настроить? Главное спокойно провести разминку, без нервов, а потом никаких мыслей уже особо нет, потому что ты полностью в себе, не распыляешься ни на что. Конечно, всё идёт от тренировок. Если на тренировках всё получалось, то, скорее всего, получится и на соревнованиях.



Баллы? Не помню, чтоб столько получала, надо посмотреть. Конечно, очень приятно получить такие баллы. Я старалась для себя сделать максимум, а судьи уже оценивали», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.