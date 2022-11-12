Акатьева: не помню, чтоб получала столько баллов, судьи оценили, это приятно

Российская фигуристка Софья Акатьева высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при России в Москве. Её общая оценка составила 83,39 балла.
«Очень понравилось выступать сегодня. Я каталась первая, сразу после разминки пошла. Волнение было несильное. Оставалось максимально успокоиться, чтоб были мягкие ноги, получилось максимально раскрыть образ и всё сделать чисто.
Чувствую ли прогресс по сравнению с прошлым этапом? Да, мы работали над акселем, в последнюю неделю он у меня уже стабильно получался. Главное было не волноваться, не переживать и сделать то, что я делаю на тренировках. Сегодня получилось максимально успокоиться. В принципе, я довольна.
Как правильно себя настроить? Главное спокойно провести разминку, без нервов, а потом никаких мыслей уже особо нет, потому что ты полностью в себе, не распыляешься ни на что. Конечно, всё идёт от тренировок. Если на тренировках всё получалось, то, скорее всего, получится и на соревнованиях.
Баллы? Не помню, чтоб столько получала, надо посмотреть. Конечно, очень приятно получить такие баллы. Я старалась для себя сделать максимум, а судьи уже оценивали», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 12 ноября 2022
-
16:46
-
16:41
-
16:39
-
16:36
-
16:36
-
16:31
-
16:30
-
16:09
-
15:42
-
15:33
-
15:15
-
14:58
-
14:51
-
14:43
-
14:38
-
14:34
-
14:30
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:10
-
11:59
-
11:35
-
11:28
-
09:46
-
00:14
- 11 ноября 2022
-
22:46
-
21:55
-
21:36
-
19:58
-
19:26
-
19:09
-
18:38
-
18:23
-
17:28