Елизавета Туктамышева рассказала о работе над четверным тулупом

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева, показавшая лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве, поделилась мыслями о работе над четверным тулупом. Судьи оценили её выступление в 84,05 балла.

«Четверной тулуп? Нарабатывали потихонечку, чтобы не травмировать ногу. В какой-то из дней появилась смелость. Состояние обычное было, рабочее, но то, что я пришла к этому и стала готова к этому исполнению — это был важный момент. Я пришла к тому, что готова. Но завтра его не ждать, нет», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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