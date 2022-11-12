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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
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18:20 Мск
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Елизавета Туктамышева выступила с обращением к японским болельщикам

Елизавета Туктамышева выступила с обращением к японским болельщикам
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Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева выступила с обращением к японским болельщикам.

«Передаю пламенный привет всем японским фанатам, жду момента, когда смогу выступить перед всеми поклонниками фигурного катания. Выступать в Японии — всегда потрясающе. Соскучилась, надеюсь, скоро приеду, всех люблю и всем здоровья», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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