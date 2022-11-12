Туктамышева: я сделала три прыжка, но какие! Все силы отдала, такой драйв был сегодня

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от проката в интервью Максиму Транькову.
«Первые эмоции — устала и хочу отдохнуть, но, в принципе, счастлива. Я сделала три прыжка, но какие! Мне кажется, я все силы отдала — такой драйв был сегодня, в моменте не понимала, не осознавала, не ощущала, а когда остановилась, поняла, что выложилась достаточно хорошо сегодня. Сейчас нужно восстановить силы.
Когда прыгнула тройной аксель, немножко выдохнула, но концентрацию, естественно, сохраняла. Очень хотела хорошо сделать каскад наконец-таки в этом сезоне. Я его хорошо наработала, и хотелось именно эту работу показать. Когда его исполнила, можно было расслабиться и получать удовольствие. Немного на флип собралась, но это уже не так сложно было.
Особенных эмоций оценки не вызвали. Какое-то грустное интервью (смеётся). Но зал превзошёл ожидания, сто процентов. Не ожидала, что в таком маленьком зале будет такая поддержка. Аудитория и зрители — просто супер! Завтра будет битва с тройными акселями в моей произвольной программе», — сказала Туктамышева.
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