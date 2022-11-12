Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева назвала фигуристку, которую считает «будущим Японии».

«Мне очень понравилась девочка с юниорского Гран-при, которая выиграла два этапа. Мао Шимада. У неё четверной тулуп и тройной аксель. Мне она безумно понравилась, буду держать за неё кулачки, потому что она — будущее Японии. Она хороша в технике, скольжении, артистизме и вращениях. Также сейчас будет выступать Маи Михара, она моя подруга на соревнованиях, поэтому я желаю ей удачи», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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