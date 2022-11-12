Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Туктамышева назвала фигуристку, которую считает «будущим Японии»

Елизавета Туктамышева назвала фигуристку, которую считает «будущим Японии»
Комментарии

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева назвала фигуристку, которую считает «будущим Японии».

«Мне очень понравилась девочка с юниорского Гран-при, которая выиграла два этапа. Мао Шимада. У неё четверной тулуп и тройной аксель. Мне она безумно понравилась, буду держать за неё кулачки, потому что она — будущее Японии. Она хороша в технике, скольжении, артистизме и вращениях. Также сейчас будет выступать Маи Михара, она моя подруга на соревнованиях, поэтому я желаю ей удачи», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Туктамышева обошла юную звезду Тутберидзе! Лиза лидирует после короткой программы. LIVE Туктамышева обошла юную звезду Тутберидзе! Лиза лидирует после короткой программы. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022