Муравьёва прокомментировала выступление в короткой программе на 4-м этапе Гран-при России

16-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала прокат короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Муравьёва идёт на третьем месте.

«Эмоции потрясающие, правда, нервничала немножко. Когда катала, вращения делала, у меня аж нога тряслась, потому что нервничала. Рада, что хорошо откатала.

Здоровье? У меня с ногой и в том сезоне были проблемы. Я весь сезон каталась с больной ногой, с обезболивающими. Потом на соревнованиях в ЦСКА я откатала короткую, потом заболела, неделю не каталась. Потом вышла на лёд, и у меня жутко болела нога, я даже не могла кататься. Меня отправили на лечение. Сначала я месяц лечилась и каталась, потом мне запретили кататься, я ещё два месяца не каталась. И только с нового сезона вышла кататься. Нога то болела, то не болела, сейчас уже чуть-чуть получше. Поэтому нас попросили перенести этап, потому что каждая неделя, каждый час тренировки — это очень важно.



Тейп на левой ноге? Это не травма. У меня правая тоже в тейпе, здесь у меня просто болит мышца, и она отдаёт ещё в надкостницу. Но это нормально для меня.

Как ищу мотивацию на новый сезон? Мотивацию я не ищу, она у меня и так есть. Я очень люблю это вид спорта, мне очень нравится кататься», — сказала Муравьёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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