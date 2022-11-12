Муравьёва прокомментировала выступление в короткой программе на 4-м этапе Гран-при России

16-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала прокат короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Муравьёва идёт на третьем месте.
«Эмоции потрясающие, правда, нервничала немножко. Когда катала, вращения делала, у меня аж нога тряслась, потому что нервничала. Рада, что хорошо откатала.
Здоровье? У меня с ногой и в том сезоне были проблемы. Я весь сезон каталась с больной ногой, с обезболивающими. Потом на соревнованиях в ЦСКА я откатала короткую, потом заболела, неделю не каталась. Потом вышла на лёд, и у меня жутко болела нога, я даже не могла кататься. Меня отправили на лечение. Сначала я месяц лечилась и каталась, потом мне запретили кататься, я ещё два месяца не каталась. И только с нового сезона вышла кататься. Нога то болела, то не болела, сейчас уже чуть-чуть получше. Поэтому нас попросили перенести этап, потому что каждая неделя, каждый час тренировки — это очень важно.
Тейп на левой ноге? Это не травма. У меня правая тоже в тейпе, здесь у меня просто болит мышца, и она отдаёт ещё в надкостницу. Но это нормально для меня.
Как ищу мотивацию на новый сезон? Мотивацию я не ищу, она у меня и так есть. Я очень люблю это вид спорта, мне очень нравится кататься», — сказала Муравьёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 12 ноября 2022
-
16:46
-
16:41
-
16:39
-
16:36
-
16:36
-
16:31
-
16:30
-
16:09
-
15:42
-
15:33
-
15:15
-
14:58
-
14:51
-
14:43
-
14:38
-
14:34
-
14:30
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:10
-
11:59
-
11:35
-
11:28
-
09:46
-
00:14
- 11 ноября 2022
-
22:46
-
21:55
-
21:36
-
19:58
-
19:26
-
19:09
-
18:38
-
18:23
-
17:28