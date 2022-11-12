Валиева, Волосожар, Траньков и Мамун приняли участие в съёмках программы «Видели видео?»

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что приняла участие в съёмках программы «Видели видео?».

Вместе с Камилой в студии были двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

«Утро субботы начинается не с кофе. Сегодня вместе с Маргаритой Мамун, Максимом Траньковым, Татьяной Волосожар и нашими любимыми собаками снялись в программе «Видели видео?».



Обязательно сообщу, когда выйдет выпуск, а пока делюсь бэками со съёмок. Желаю всем хороших выходных!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

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