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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
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18:20 Мск
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Валиева, Волосожар, Траньков и Мамун приняли участие в съёмках программы «Видели видео?»

Валиева, Волосожар, Траньков и Мамун приняли участие в съёмках программы «Видели видео?»
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Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что приняла участие в съёмках программы «Видели видео?».

Вместе с Камилой в студии были двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

«Утро субботы начинается не с кофе. Сегодня вместе с Маргаритой Мамун, Максимом Траньковым, Татьяной Волосожар и нашими любимыми собаками снялись в программе «Видели видео?».

Обязательно сообщу, когда выйдет выпуск, а пока делюсь бэками со съёмок. Желаю всем хороших выходных!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

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