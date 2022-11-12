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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
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18:20 Мск
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Тарасова — о короткой программе на Гран-при России: Туктамышева была лучше всех

Тарасова — о короткой программе на Гран-при России: Туктамышева была лучше всех
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги выступления женщин в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Лидерство захватила Елизавета Туктамышева, набрав по итогам короткой программы 84,05 балла. Второй идёт Софья Акатьева (83,39), третьей — Софья Муравьева (82,24). Все три фигуристки не допустили ошибок в прокате и исполнили элемент ультра-си – тройной аксель.

«У них честно распределились места, все хорошо катались, молодцы. Очень приятно смотреть, когда хорошо катаются. Туктамышева была лучше всех — и по программе, и по представлению элементов», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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