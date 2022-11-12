Евгения Медведева прокомментирует короткую программу мужчин на Гран-при России в Москве

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр – 2018 Евгения Медведева вместе с Александром Гришиным прокомментирует прокаты в мужском одиночном катании на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Фигуристы выступят в таком порядке:



Первая разминка

Егор Рухин

Пётр Дубовицкий

Михаил Терновский

Александр Поветкин



Вторая разминка

Евгений Семененко

Макар Игнатов

Пётр Гуменник

Михаил Коляда

Илья Яблоков

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