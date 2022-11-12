Евгения Медведева прокомментирует короткую программу мужчин на Гран-при России в Москве
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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр – 2018 Евгения Медведева вместе с Александром Гришиным прокомментирует прокаты в мужском одиночном катании на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.
Фигуристы выступят в таком порядке:
Первая разминка
Егор Рухин
Пётр Дубовицкий
Михаил Терновский
Александр Поветкин
Вторая разминка
Евгений Семененко
Макар Игнатов
Пётр Гуменник
Михаил Коляда
Илья Яблоков
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Комментарии
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