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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
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Евгения Медведева прокомментирует короткую программу мужчин на Гран-при России в Москве

Евгения Медведева прокомментирует короткую программу мужчин на Гран-при России в Москве
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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр – 2018 Евгения Медведева вместе с Александром Гришиным прокомментирует прокаты в мужском одиночном катании на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Фигуристы выступят в таком порядке:

Первая разминка
Егор Рухин
Пётр Дубовицкий
Михаил Терновский
Александр Поветкин

Вторая разминка
Евгений Семененко
Макар Игнатов
Пётр Гуменник
Михаил Коляда
Илья Яблоков

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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