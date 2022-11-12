Навка: не просто так Туктамышеву называют Примадонной, уверена, она выдержит конкуренцию

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подвела итоги выступления женщин в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Лидерство захватила Елизавета Туктамышева, набрав по итогам короткой программы 84,05 балла. Второй идёт Софья Акатьева (83,39), третьей — Софья Муравьёва (82,24). Все три фигуристки не допустили ошибок в прокате и исполнили элемент ультра-си – тройной аксель.



«Туктамышева — Примадонна нашего фигурного катания, я всегда желаю ей победы. Тем более она будет выступать в нашем ледовом шоу «История любви Шахерезады». После Гран-при России Лиза будет выступать у нас. Думаю, её поклонникам будет приятно.

Сможет ли Туктамышева и дальше выдерживать конкуренцию юных соперниц? Она многих уже перекатала. Сколько Лиза катается, а девчонки-соперницы всё новые и новые. Не просто так Туктамышеву называют Примадонной, уверена, что она выдержит конкуренцию. Да и к тому же конкуренты — двигатель прогресса. Главное, что у девочек сейчас есть возможность соревноваться, показывать себя. Болеем за всех, а победит сильнейший», — приводит слова Навки «Матч ТВ».

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