«Чистоганом катает!» Медведева — о короткой программе Гуменника в Москве

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева восхитилась прокатом короткой программы Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Москве.
Гуменник чисто исполнил все элементы, включая два четверных прыжка, и захватил лидерство в соревнованиях. Осталось выступить двум участникам.
«Мне кажется, у нас есть герой сегодняшнего дня! Чистейший прокат, сложнейший. Позволю себе сказать: друзья, сделано, как сказала бы наша Татьяна Анатольевна. Чистоганом катает! Какая же это всё-таки радость – видеть спортсмена, который выходит и показывает всё, на что способен. Такую дорожку прекрасную там ещё выдал. Когда и техника, и эмоции, и прекрасный костюм – всё это в совокупности играет. Невероятные краски от проката», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
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