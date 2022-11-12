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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
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18:20 Мск
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Пётр Гуменник: посмотрев на соперников, понял, что лучше не рисковать

Пётр Гуменник: посмотрев на соперников, понял, что лучше не рисковать
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Фигурист Пётр Гуменник прокомментировал прокат короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Гуменник показал чистый прокат с двумя четверными прыжками.

«Всё, что задумал, всё сделал. Планы? Произвольная завтра. Что там будет? Вы заметили, что я в короткой лутц поменял на сальхов? Потому что сальхов для меня более лёгкий прыжок, он стабильный. Лутц пока не совсем стабильный. Посмотрев на соперников, я понял, что мне лучше будет не рисковать. Завтра тоже надо будет посмотреть.

Насколько важно выиграть большой старт? Если я выиграю, то это будет очень приятно, это меня подбодрит, мотивация будет. Но основная цель на этот сезон — чемпионат России», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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