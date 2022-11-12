Макар Игнатов — о короткой программе: на тулупе немножко лишка хватил

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал прокат короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Игнатов исполнил четверной риттбергер и тройной аксель, а также упал с четверного тулупа, оставшись без каскада.



«Что сказать? Упал с тулупа, остальное всё сделал. На тулупе немножко лишка хватил. Пятёркой хотел? Ну да, замашки. Не мои баллы? Так надо было с тулупа не падать. Планирую ли усложняться? Пытаюсь, но посмотрим. Лутц, флип — пока нет.



Сталкивался ли тут с хоккеистами? Видел, кто-то ходил с Луи Виттоном. У меня нет ничего от Луи Виттона. Были ли конфликты с хоккеистами? Я с этим не сталкивался. Может, в детстве, когда совсем был мелкий, по «Юбилейному» бегали. Но каких-то конфликтов не было.



Планы на сезон? Выступать, кататься. Надеюсь, выступать хорошо.



На что потрачу призовые? На улучшение качества жизни. Всегда есть куда расти. Луи Виттон? Это уже излишки», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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