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Туктамышева зажигала на льду, Мишина и Галлямов показали нежные образы. Фото с прокатов

Туктамышева зажигала на льду, Мишина и Галлямов показали нежные образы. Фото с прокатов
Туктамышева, Мишина и Галлямов на льду
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Сегодня на ледовой площадке «ЦСКА Арены» в Москве прошёл первый соревновательный день Гран-при России.

Среди танцевальных дуэтов стали первыми в ритм-танце Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Судьи оценили их выступление в 78,01 балла.

Лучший результат среди участниц в короткой программе показала чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Судьи оценили её выступление в 84,05 балла.

Убедительную победу в короткой программе среди спортивных пар одержали чемпионы мира — 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие от судей за свой прокат 86,47 балла.

Среди мужчин в короткой программе лучшим стал Михаил Коляда, получивший от судей 102,68 балла.

Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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