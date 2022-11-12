Туктамышева зажигала на льду, Мишина и Галлямов показали нежные образы. Фото с прокатов

Сегодня на ледовой площадке «ЦСКА Арены» в Москве прошёл первый соревновательный день Гран-при России.



Среди танцевальных дуэтов стали первыми в ритм-танце Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Судьи оценили их выступление в 78,01 балла.



Лучший результат среди участниц в короткой программе показала чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Судьи оценили её выступление в 84,05 балла.



Убедительную победу в короткой программе среди спортивных пар одержали чемпионы мира — 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие от судей за свой прокат 86,47 балла.



Среди мужчин в короткой программе лучшим стал Михаил Коляда, получивший от судей 102,68 балла.



Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.