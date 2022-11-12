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Анастасия Губанова — третья после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Шеффилде

Анастасия Губанова — третья после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Шеффилде
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На четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Шеффилде (Великобритания), женщины завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показала японка Маи Михара, на 0,17 балла опередившая американку Изабо Левито. Третье место перед произвольной программой занимает представляющая Грузию Анастасия Губанова.

Отметим, что ни одна из фигуристок не исполнила тройной аксель. Абсолютно чистых прокатов лидеры не показали.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Короткая программа

1. Маи Михара (Япония) – 72,23
2. Изабо Левито (США) – 72,06
3. Анастасия Губанова (Грузия) – 66,82
4. Екатерина Куракова (Польша) – 63,46
5. Габриэла Иццо (США) – 62,92
6. Ён Ю (Южная Корея) – 61,21

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 4, Шеффилд, Великобритания
Женщины. Короткая программа
12 ноября 2022, суббота. 18:20 МСК
Окончено
1
Маи Михара
Япония
72.23
2
Изабо Левито
США
72.06
3
Анастасия Губанова
Грузия
66.82
Комментарии
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