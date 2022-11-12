«На мировых турнирах были бы лидерами». Ягудин — о Туктамышевой, Акатьевой и Муравьёвой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги выступления женщин в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Лидерство захватила Елизавета Туктамышева, набрав по итогам короткой программы 84,05 балла. Второй идёт Софья Акатьева (83,39), третьей — Софья Муравьёва (82,24). Все три фигуристки не допустили ошибок в прокате и исполнили элемент ультра-си – тройной аксель.

«Мне понравился весь сегодняшний вечер, девушки выдали огненные прокаты. Надо помнить, что девочки выступают в двоеборье и завтра, хочется верить, покажут на льду что-то невероятное. Будет упорная борьба, разница баллов между ними минимальна.

Сможет ли Туктамышева и дальше выдерживать конкуренцию юных соперниц? Все девочки индивидуальны. Если мы говорим о Лизе, то я не понимаю, откуда она черпает энергию, но мы видим в её исполнении элементы ультра-си, которые она демонстрирует с необыкновенной лёгкостью. Юная Софья Акатьева сегодня очень хорошо выступила. И обязательно нужно выделить и Муравьёву, поздравляю! Три девушки, разные по харизме и исполнению, будь ты в юном возрасте или зрелом, но они выдают прокаты, которые на мировых турнирах точно были бы на лидирующих позициях», — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».

На проходящем параллельно в Шеффилде этапе Гран-при ISU лучший результат показала японка Маи Михара, получившая от судей 72,23 балла. Это меньше, чем у всей российской тройки лучших по итогам короткой программы.

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