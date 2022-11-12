«Просто тренировка». Алина Загитова показала боксёрский спарринг с ассистентом

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала видео боксёрской тренировки.
Не исключено, что Загитова готовится к предполагаемому поединку с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, который может пройти 9 марта в Москве.
«Просто тренировка», — подписала Загитова видео в своём телеграм-канале.
Впервые видео боксёрской тренировки с ассистентом Алина опубликовала в соцсетях в конце мая. 25 июня фигуристка провела показательную тренировку и бой с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. После поединка Саитов подарил Алине цветы и отметил, что у неё неплохо получается.
Промоутер Владимир Хрюнов ещё в августе сообщил, что приступил к организации боя Загитова – Бузова. Позже стала известна дата – 9 марта.
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